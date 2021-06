Nella conferenza stampa di ieri del Portogallo Cristiano Ronaldo ha dribblato la domanda di mercato: "Non voglio pensare al futuro, sono concentrato sull'Europeo". Classico, scontato. Ma cosa c'è dietro alle parole del giocatore? Cristiano non è convinto di rimanere alla Juventus al 100%, la società sa che esiste la possibilità che il portoghese vada via ma al momento non ci sono certezze né in una direzione né dall'altra. Per questo, le due parti tendono a non esporsi troppo. In attesa di sciogliere il nodo più grande del mercato bianconero.