Aspettando la sfida di mercoledì in finale di Coppa Italia contro il Napoli, Cristiano Ronaldo si abbronza sotto il sole. Rilassato? Macché, utto studiato a tavolino. "Prendo un po' di vitamina D" ha scritto l'attaccante della Juve nel suo ultimo post su Instagram. Nulla lasciato al caso nella vita di Cristiano, che baciato dal sole si è scattato un selfie a petto nudo e cappellino bianco con tanto di numero 7, quasi a mandare un messaggio sulla sua posizione in campo. Come a dire: "CR9? No, CR7". Il portoghese ha taggato anche il profilo del suo museo, chissà se vuole fare la statua... vivente.