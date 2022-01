Cos'è Wordle? Solo il gioco del momento. Si tratta di un fenomeno per i social network, che ha conquistato soprattutto l'America e i Paesi anglofoni. Si tratta di un gioco molto semplice: devi riempire la scacchiera per trovare la parola del giorno, scelta a caso ogni 24 ore dal programma tra 2500 termini inglesi.



Servono sei lettere per completare la parola mancante e hai a disposizione sei tentativi, oltre a tre indizi che possono fare la differenza. Per il resto serve tanta fantasia e buona volontà. Worlde sta lentamente conquistando tutto il mondo: partito dagli USA, scommettiamo che dopo Vlahovic conquisterà anche una buona parte d'Italia.