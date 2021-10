Tony Damascelli su Il Giornale parla così della Juventus e accusa: "Quarta sconfitta. Quarta botta pesantissima. Che cosa è mai diventata la Juventus? C'è un'ipotesi di squadra, c'è un gruppo di calciatori smarriti, puniti al primo errore e poi accompagnati dalla sfiga tra pali e affini. Perché soltanto quel finale di orgoglio e di rabbia, dopo un'ora di assenza disarmante?Allegri aveva presentato la partita celebrando i meriti di Tudor che ha dato al gruppo l'aggressività che già apparteneva a Juric. Lo stesso Tudor era stato allontanato da Agnelli senza nemmeno una spiegazione logica, se non quella di avere svolto il lavoro di campo con Pirlo ma sempre di margine, quasi sopportato.La mission di Agnelli resta propaganda, i risultati di bilancio trovano conferma nei risultati di campo, il futuro non c'è, se non a parole, non credo che la proprietà intenda intervenire con un colpo plateale che riguardi i vertici societari e quelli tecnici. Non ci sono le premesse di polso, non ci sono i denari che dovrebbero coprire il contratto quadriennale dell'allenatore, non ci sono alternative immediate per la sua sostituzione. Ma qualcosa dovrà accadere, altrimenti la caduta sarà irreversibile. Sabato da halloween e non soltanto a Verona".