Le parole di Pantaleoa Radio CrC:JUVE-LECCE - "Abbiamo troppi rimpianti sulla sfida con la Juve, per il rosso a Kaba che è stato giudicato così ma era dubbio, ma non vogliamo attaccarci a queste sfumature anche se restare in dieci non ci ha aiutato. Ci sono tante recriminazioni sulla partita con la Juve che ci portiamo dietro e ne parlo perché me lo state chiedendo ma, nonostante ciò, non dobbiamo cercare alibi ma andare avanti senza perdere le nostre caratteristiche".