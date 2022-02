L'ex dirigente della Fiorentina, Pantaleo Corvino, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva, dove ha commentato la trattativa che ha portato Dusan Vlahovic dal club gigliato alla Juve.



'La Juve a quelle cifre ha preso un campione: possono sembrare tanti soldi, ma tenendo conto dell'età in futuro potrebbe valere molto di più. La Fiorentina aveva poca forza contrattuale, con altri parametri a queste condizioni non lo aveva mai ceduto. Non posso giudicare il fatto che l'abbiano venduto a gennaio ma l'addio era una dinamica fisiologica'.