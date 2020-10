1









Pantaleo Corvino, ex direttore sportivo della Fiorentina oggi al Lecce, è intervenuto a Sportitalia del presente e futuro di Federico Chiesa, ormai alle firme con la Juventus. A proposito dell'esterno viola, che passerà in bianconero in prestito con obbligo di riscatto per un totale di 50 milioni di euro circa, ha dichiarato: “Chiesa è un campione. Può essere un leader ovunque e lo sarà anche alla Juventus“.