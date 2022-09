Pantaleo, dirigente ora al Lecce, è intervenuto a Radio CRC: “E’ una stagione strana, dove Juve e Inter stanno facendo fatica. Diventa un’occasione per le altre di essere protagoniste, come ad esempio il Napoli. La squadra di Spalletti è forte perché ha un collettivo. Anche la Roma ha fatto un bel lavoro sul mercato, però ancora le manca il collettivo. Quando devi fare delle valutazioni occorre guardare al futuro e al presente. Il presente mi dice che Napoli, Roma, Lazio e Atalanta possono provare a essere protagoniste in questo campionato”.