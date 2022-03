Intervistato da La Stampa, l'ex ds della Fiorentina Pantaleo Corvino è tornato a parlare dell'ingaggio in viola di Dusan Vlahovic. Ecco le sue dichiarazioni: "Presi Vlahovic per 1.5 milioni di euro e qualcuno disse che era caro, ma i Della Valle si fidarono di me. La madre del ragazzo mi disse sorridendo: 'Le do il nuovo Batistuta'. E io le risposi: 'Mi basta il nuovo Toni'. Sulle sue tracce c'erano anche Juventus e Atalanta in Italia, all'estero Arsenal e Borussia Dortmund".