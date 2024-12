David, ex difensore della Fiorentina e compagno di Milanin nazionale slovacca, è un obiettivo concreto della Juventus per il post-Bremer.ha dimostrato una grande adattabilità, potendo giocare sia come centrale che come terzino. Pantaleo Corvino, che lo aveva portato alla Fiorentina, lo considera un talento straordinario. La Juventus punta a regalare a Thiago Motta un difensore versatile simile a, con l’intenzione di fare un affondo già a gennaio, sfruttando anche i buoni rapporti con il Feyenoord. Insomma: si può fare. Anzi, si dovrebbe fare. Considerando tutte le necessità dei bianconeri...