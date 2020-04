Pantaleo Corvino, ex direttore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva soffermandosi sulla possibile ripresa del campionato: “Non sarà facile perché ci siamo trovati davanti ad una situazione inimmaginabile ma secondo me, facendo uno sforzo comune, sarebbe giusto terminare questo Campionato. E' un momento troppo complesso per pensare a ciò che sarà, comunque tutte le squadre avranno subìto delle conseguenze, ma i valori rimangono gli stessi”



SUL MERCATO – “Cambieranno le strategie di tutti i club, così come le date che saranno stravolte, ma chi è al timone dovrà necessariamente tutelare tutti”



SU CHIESA – “Ognuno detta le proprie regole, ma il calcio di per sé ha le sue leggi e bisogna vedere cosa vuol fare chi decide”.