A raccontarlo è stato Pantaleo Corvino, direttore generale dell'area tecnica della Fiorentina, attraverso le pagine dell'edizione odierna di Tuttosport. "Se la Juve prende Sarri non sbaglia - le sue parole -. Non so se la Juve prenderà davvero Sarri, ma sarebbe una buona idea. E chi se ne importa se mette la tuta". Corvino ha raccontato inoltre di un bel retroscena 'di mercato' che riguarda proprio l'ex tecnico azzurro. "Lo volevo al Bologna", sì. Subito dopo l'avventura all'Empoli, il direttore aveva provato a convincere Sarri a vestire la tuta dei felsinei. Arrivò De Laurentiis e non se ne fece nulla. Poi il Chelsea, l'Europa League e... la Juve? Chissà.