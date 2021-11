"Io mi diverto, quando lo capirete sarà tardi. Volete questo? Io vi racconto le cose al contrario di ciò che penso:A chi non piace giocare? Poi ci sono anche gli avversari. Il calcio è anche strategia. C'è da fare contropiede, difendere, la partita non è scritta su un protocollo. Voi la volete così? Io vi accontento. Pensavo che la Lazio tenesse la palla per 70% e abbiamo tenuto il 46% noi. Lì siamo migliorati". Così ha parlato Allegri, ieri a DAZN, sul confronto con sarri.