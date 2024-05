Lacontinua a corteggiare l'attaccante del Bologna Joshua. Il giocatore potrebbe liberarsi dal Bologna a fronte del pagamento della clausola da 40 milioni di euro ai rossoblù, che non vale solo per il Bayern Monaco ma anche per gli altri club. Infatti ci sarebbe l'interesse dalla Premier League dell'Arsenal, in Italia di Milan e Juventus sul giocatore. Stando a quanto riferisce oggi il Corriere dello Sport però a preoccupare sono le cifre di commissioni richieste dall'agente del giocatore Joorabchian. La richiesta sarebbe di circadi euro.