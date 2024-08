Zazzaroni, le parole su Federico Chiesa

Del mercato della Juventus ha parlato sul Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, che in particolare ha affrontato i temi legati a Szczesny e Chiesa, due giocatori in uscita dal club: "Parliamo del miglior portiere della Serie A che per il momento gioca a golf a 550mila euro al mese", ha detto su Szczesny.Un tema che scotta in casa Juve è quello relativo a Chiesa. Così Zazzaroni si è espresso sulla vicenda: "Chiesa? Sembrava destinato a scrivere la storia della Juventus e della Nazionale, ma per ora non trova posto neppure nella geografia. Fede può affogare l’amarezza nel mezzo milione al mese che gli riconosce la società e nella prospettiva dell’ormai prossima libertà contrattuale".