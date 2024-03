Dopo la vicenda che ha visto coinvolto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha impedito di far parlare Politano a Sky, Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport commenta così la situazione: "Si moltiplicano insomma i presidenti che pretendono di ottenere il cronista di riferimento, possibilmente con tre metri di lingua vellutata. La colpa è dei giornalisti: negli anni molti di noi si sono schierati apertamente con la squadra del cuore diventando organici alla stessa. Sui social si registra il trionfo del leccaculismo artistico." Il giornalista ha poi aggiunto: "Da sempre mi dichiaro poco obiettivo, ma tendenzialmente onesto:, professionisti che portano sul campo il calcio che amo di più. Per non parlare di Baggio, per quindici anni mio riferimento unico e imprescindibile. Sono stato di volta in volta interista, juventino, romanista, laziale, bresciano, fiorentino, milanista e di riflesso “anti” una serie di club. "