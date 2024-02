Dall'editoriale di Ivansul Corriere dello Sport:" Voci. Non prive di fondatezza. Le riporto per dovere di cronaca. La più calda: Cristiano Giuntoli avrebbe telefonato non una, bensì più volte, negli ultimi tempi a Thiago Motta. In gergo si chiamano “sondaggi nel caso in cui”… Nel caso in cui - preciso - la Juventus decidesse di cambiare guida tecnica oppure Allegri salutasse affettuosamente un anno prima della scadenza. Giuntoli smentisce e subito dopo s’incazza per il solo fatto che intende evitare qualsiasi forma di destabilizzazione interna: non tollera di essere accusato di scorrettezza nei confronti dell’allenatore. Registrate voce e controvoce, chiarisco che nessuno vieta a un direttore di farsi vivo informalmente con un oggetto del desiderio. Motta è da tempo un pallino di Giuntoli e non è casuale il fatto che l’estate scorsa sia stato avvicinato da Aurelio De Laurentiis: in quell’occasione ringraziò sentitamente e restò al Bologna".