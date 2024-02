Dalle colonne del Corriere dello Sport, il direttore Ivanha riportato la posizione di Massimilianoriguardo al suo futuro sulla panchina bianconera_"E Allegri che piani ha? Tutti e nessuno: attende le mosse della Juve, gode dell’apprezzamento di Scanavino e non ha alcuna fretta, si augura solo di conoscere i programmi della società per verificare se esiste la volontà di proseguire".Rimane, dunque, il dubbio sul futuro del tecnico livornese. Dubbio di cui si continuerà a parlare e in casa Juve lavorare. In Primavera, in particolare, le discussioni tra le parti dovrebbero entrare nel vivo.