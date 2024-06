Italia eliminata, il commento di Zazzaroni

"È stata la più brutta Italia della nostra vita. Orribile, scombiccherata, fragile, incapace di difendere, attaccare, reagire, in balia della Svizzera che non è la Francia di Mbappé, ma soltanto una buona squadra", il duro commento di Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport dopo la sconfitta della nazionale e l'eliminazione.Zazzaroni si sofferma ovviamente du Luciano Spalletti: "se non lo scrivessi vorrebbe dire che non lo stimo. Non posso pensare che in Germania fosse lucido, il vero se stesso: il ruolo di ct l’ha coinvolto emotivamente al punto da fargli sprecare gran parte del talento che possiede. Ha fatto, disfatto, mandato al massacro una quindicina di zombie, si è salvato solo Donnarumma che non merita una Nazionale del genere. Con l’onestà che lo contraddistingue, Luciano dovrà riflettere sulla sua inclinazione al ruolo di commissario tecnico"Delle scuse e dei mea culpa (pur se apprezzabili) non ce ne facciamo più nulla: non servono dopo un Europeo così imbarazzante. Non ci fanno crescere. Prevalga la volontà di creare un nuovo calcio italiano.