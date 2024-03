Zazzaroni: le parole su Allegri

Ivandopo aver discusso animatamente a Pressing, ha commentato la situazione della Juventus anche sul Corriere dello Sport "Due volte la Juve ha sbattuto il muso contro Udinese e Inter, ricevendo critiche sull’incapacità di produrre gioco;A Napoli. La terza smusata. La Juve lotta contro se stessa e i propri limiti. Che sono di qualità individuale: ha le gambe corte e i piedi piatti.""Non è casuale che abbia faticato allo Stadium contro avversari resistibili (esclusa l’Atalanta) che hanno saputo chiudersi, difendere (e sfruttare i vuoti e gli errori) ben sapendo chma sì. Non si è Juve se non si ha almeno un campione, un grande risolutore in grado di aprire all’improvviso le partite e mettere in secondo piano il livello del gioco: la vittoria è la coperta di cachemire che nasconde le magagne del divano."Il giornalista poi si concentra sull'allenatore della Juve: "Ma Allegri non ha alcuna responsabilità in tutto questo? Quando una squadra importante allenata da un tecnico importante presenta una striscia negativa come l’attuale l’allenatore non è esente da colpe. Certo, non ha grandi scelte. Ma adesso rispondo con un’altra domanda che invita a una riflessione? Se questo gruppo avesse avuto la disgrazia di partecipare alla Champions e inevitabilmente scendere in Europa League dopo la fase a gironi, a che punto si troverebbe oggi?Oltre ad alcuni tifosi. Poco importa però: quando vengono a mancare le vittorie e i punti, tutte le analisi, anche le più precise e articolate, si disperdono nell’aria sospinte dal vento della passione, del luogocomunismo e in alcuni casi della malafede o della simpatia selettiva."