"La Juve un centrocampista che guarda avanti, di quelli che muovono il gioco, sentono la porta e all’occorrenza risolvono le partite lo desidera da tempo", scrive Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport in merito all'interesse dei bianconeri per Teun"Da qualche tempo è però costretta a fare con quel che ha, ovvero con specialisti tecnicamente ordinari - specie quando manca Rabiot - e un settore inferiore a quello di molte concorrenti, anche dell’Atalanta. Allegri non sarà il guru del calcio ottimista, o propositivo, ma quando il cuore del gioco batte con i colpi di Locatelli, McKennie, Cambiaso, Miretti e Iling Junior gli scompensi e gli errori risultano una costante:, ha aggiunto il giornalista.