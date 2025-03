CorSport - Zazzaroni: 'Critiche a Giuntoli? Dov'erano quando ha smantellato l'anima Juventus'

AFP via Getty Images

Zazzaroni, il commento su Thiago Motta e Giuntoli

"La sensazione in casa Juventus è di amarezza e stordimento, perché al rinascimento mottiano si è sostituita necessariamente la restaurazione tudoriana, quattro mesi in cui non ci sarà spazio per nuove utopie", il commento di Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport in riferimento al cambio di guida tecnica e il passaggio da Thiago Motta a Tudor."La rimozione di Thiago è stata rapidissima. Staccato il quadro, di lui non resta più nulla alla Continassa. Il peccato originale che ha commesso? Forse quello di cercare di convincere gli altri di essere migliore di quanto in realtà sia, indipendentemente dal fatto che egli stesso ne fosse convinto o meno".

Da giorni leggo di ex calciatori, ex allenatori, giornalisti, opinionisti e (poco)talent che attribuiscono colpe anche a Giuntoli. Corretto, ci mancherebbe. Ma dov’erano quando - fedele alla mission aziendale - smantellava il passato e, con esso, l’anima Juve?".