Duro attacco di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, a Fifa e Uefa: "Per non farsi mancare nulla, Inter e Juve avranno anche l’appendice estiva del Mondiale per club con la più che probabile sovrapposizione dei calendari. Dalle mie parti a chi pretende troppo dal prossimo si dice “vuoi anche il sangue?”. Ecco, ho l’impressione cCon l'aggiunta del Mondiale per Club infatti, considerando anche il nuovo formato della Champions, Juventus ed Inter potrebbero disputare 70 partite in un anno.