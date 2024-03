Ivan Zazzaroni commenta così sul Corriere dello Sport l'eliminazione delle italiane in Champions facendo riferimento anche alla Juventus: "Abbiamo salutato il Milan, la Lazio, il Napoli e l’Inter, tutta la nostra Champions.Contiamo un discreto numero di indagati eccellenti (attenzione, non vuol dire che siano colpevoli): il presidente federale, il proprietario e il presidente della Juve (questi due per ragioni extracalcistiche), l’amministratore del Milan e il suo predecessore. Il presidente di un’altra top, l’Inter, manca dall’Italia da prima di Natale e non si capisce perché non torni. Però telefona: nel frattempo si moltiplicano le ipotesi, anche le più maliziose".