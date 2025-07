CorSport - Xhaka si allontana dalla Juventus: la nuova destinazione

2 ore fa

Negli ultimi giorni Xhaka del Bayer Leverkusen è stato accostato alla Juventus come rinforzo in questa sessione di calciomercato. La volontà del giocatore che è stato avvicinato anche ad altre squadre di Serie A sembra essere quella di trasferirsi, non necessariamente in Italia. Ecco quindi che come riferisce il Corriere dello Sport nel corso delle giornata di ieri si fatto avanti il Neom SC, i sauditi vorrebbero chiudere presto. Di conseguenza si riducono le possibilità di vedere Xhaka nel nostro campionato. Ma non è ancora detta l'ultima parola.