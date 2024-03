"L’attaccante della Juve deve essere decisivo e io non lo sono stato. Ho avuto occasioni importanti che potevamo risolvere la partita ma ho sbagliato. Non cerco giustificazioni, se voglio diventare ciò che desidero, un grande attaccante, queste situazioni le devo sfruttare", così Dusan Vlahovic commentò la sua prestazione contro il Napoli. Parole nette, anche fin troppo severe, di certo non comuni; parole che definiscono però lo status di leader assunto da Vlahovic. Oltre i 15 gol, scrive il Corriere dello Sport, ci sono stati anche tanti atteggiamenti e tanti comportamenti da condottiero, da uomo squadra che gli vanno riconosciuti.