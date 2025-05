AFP via Getty Images

CorSport - Vlahovic, il retroscena: 'Ha rifiutato tre offerte di rinnovo'

un' ora fa



Dusan Vlahovic avrebbe rifiutato addirittura 3 offerte per rinnovare il suo contratto con la Juventus: stando a quanto riportato dal "Corriere dello Sport", al centravanti serbo sarebbe stato proposto in 3 occasioni di prolungare l'accordo in scadenza nel giugno del 2026, con ingaggio al ribasso (8-9 milioni di euro a stagione contro i 12 attuali), con Vlahovic che avrebbe sempre declinato le offerte.



La cessione a giugno, a questo punto, sarà inevitabile, con la Juve che proverà ad incassare tra i 40 e i 50 milioni di euro, per poi mettersi a caccia di un'altra punta.