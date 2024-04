"Allegri ha finito con l’esordiente Sekulov e con Yildiz centravanti. Non aveva Vlahovic, Milik, Kostic e Alex Sandro. De Sciglio rientrava dopo un anno. Chi processerà Max, ne tenga conto. Una Juve così povera e modesta non si vedeva da anni" l'analisi del Corriere dello Sport dopo la sconfitta dei bianconeri contro la Lazio per 1-0. Sul cambio di modulo, si legge, . mossa giusta, la linea a quattro ha permesso di assorbire meglio il “movimentismo” e le posizioni fluide degli attaccanti di Tudor. La Juve ha faticato molto nella prima mezz’ora, si è difesa e basta, ha sbandato senza crollare, aggrappandosi alla solidità difensiva.