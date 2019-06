Tanti sono i nomi, anche eccellenti, in partenza dalla Juventus nella prossima estate di mercato. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, in particolare, sono tre quelli destinati a lasciare Torino: Juan Cuadrado, Douglas Costa e Mario Mandzukic. A loro, poi, si aggiungono le delicate situazioni riguardanti Sami Khedira e Paulo Dybala, che però potrebbe essere rilanciato da Maurizio Sarri in caso di effettivo arrivo sulla panchina bianconera. Fabio Paratici prepara l'esodo da Torino e, di conseguenza, anche tanti grandi colpi in entrata.