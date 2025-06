Getty Images

CorSport - Tomori alla Juventus? La scelta è di Allegri

2 ore fa



Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano, e chissà che questo non possa essere il caso di Fikayo Tomori e la Juventus. Il difensore del Milan gia un anno fa era stato vicino al trasferimento in bianconero quando poi a Torino è arrivato Pierre Kalulu. Oggi però come riferisce il Corriere dello Sport la Juventus avrebbe nuovamente manifestato interesse per il difensore del Milan. Per il trasferimento del difensore inglese, però, sarà fondamentale il parere di Allegri: se Tomori non dovesse essere considerato un possibile titolare dal tecnico del Milan, la trattativa potrebbe sbloccarsi in fretta. Si lavora, ogni scenario verrà valutato.