Thiagoè l'allenatore del momento, e non poteva essere altrimenti alla luce degli straordinari risultati che sta ottenendo con il suo. Bologna che, comunque, non ha nessuna intenzione di arrendersi all'idea che il tecnico possa cambiare aria a fine stagione, magari accettando la corte di una big italiana o estera (su di lui è segnalata anche la)."L’abbraccio di fine partita (dopo la vittoria contro la Lazio, ndr.) trae Thiago è un elemento pieno di significati, come altrettanto piene di significati sono le due conversazioni quasi confidenziali che presidente e allenatore hanno avuto a Casteldebole nei giorni passati" scrive Il Corriere dello Sport. "Perché allora Thiago non firma il? Perché vuole guardarsi attorno e perché ora come ora vuole pensare soprattutto al presente. Sabato sera i suoi agenti Dario e Alessandro(volato il giorno dopo a Barcellona dove vive la sua famiglia) si sono presentati nell’albergo del ritiro del Bologna a Roma per salutarlo. Un abbraccio, uno scambio di parole rigorosamente in piedi, poi l’arrivederci. Tutti i pensieri di Thiago erano rivolti già alla Lazio e i Canovi, che sanno bene come è fatto, hanno preferito andarsene".