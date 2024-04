Juventus su Thiago Motta: le ultime sulla situazione

E' l'apertura del Corriere dello Sport, che analizza la situazione del tecnico rossoblù, sottolineando sogni e volontà, oltre che possibili nodi all'affare permanenza. Non avendo ancora conquistato l’Europa, o meglio, non sapendo ancora quale Europa il Bologna potrebbe giocare, un sì è da escludere in questo momento, anche se la speranza non è terminata, tutt'altro. Anche perché quella attuale è una stagione clamorosa per il Bologna, in cui tutto può accadere: il quarto posto in classifica di oggi, a due punti dalla Juventus che è terza, vale un autentico tesoro, e nel caso in cui il Bologna ce la facesse a confermarlo fino in fondo ecco che avrebbe fatto una vera e propria impresa.E non si ferma qui. Come è stato per l'Atalanta, anche lo stesso Bologna sogna e vuole un percorso che porti a una continuità assoluta per quanto riguarda la permanenza in Europa, qualunque essa sia. E il club è convinto di poterlo fare e vorrebbe farlo con Thiago in panchina. Per dare continuità al proprio lavoro, ritenendo che il suo percorso a Casteldebole non sia finito e come con lui al timone questa squadra possa ancora crescere e migliorare per quelle che sono le sue infinite potenzialità. Evidenziate alla grande anche in questo campionato.Intanto, Thiago non rende pubblici i pensieri che albergano nella sua testa assicurando sia ai suoi dirigenti che al prossimo di non aver ancora preso una decisione sul suo futuro. E la Juventus resta sullo sfondo, a cui è accostato da mesi. La speranza rossoblù è di allontanarla presto, con un gesto duplice d'amore.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.