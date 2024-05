Il Bologna vuole tenere Thiago Motta: le opzioni



Le parole di Thiago sul futuro



Quando può arrivare la comunicazione

Ad attenderenon c'è solo la, penultima sfida di questa stagione incredibile, ma anche una decisione cruciale sul suo futuro a Bologna, il club che ha portato a risultati storici.Questa e la prossima settimana saranno fitte di incontri, prima tra, rientrato dal Canada, e i dirigenti per elaborare la giusta strategia, poi trae il club per tirare le somme. Ne scrive il Corriere dello Sport.Sul tavolo ci sono diverse opzioni: un(attualmente in scadenza in estate), un aumento salariale con eventuali premi e maggiore libertà nella scelta dei giocatori per il prossimo mercato, evitando così situazioni come quella dell'estate scorsa, quando l'allenatore chiedeva rinforzi a gran voce.è molto richiesto, e la dirigenza farà di tutto per convincerlo a restare a Bologna. La possibilità di partecipare alla Champions League potrebbe essere un incentivo significativo. Un altro anno a Bologna, con la promessa di non vendere i big, potrebbe convincere l'allenatore a proseguire la sua avventura.La situazione con ilnon è semplice. Durante tutta la stagione, nelle conferenze stampa, la domanda più frequente è stata: e ilha sempre risposto con garbo, rimandando ogni decisione: "Non ci sono novità, quando ci saranno ve le comunicheremo". Concentrato sul presente, ha evitato di alimentare speculazioni, mantenendo il focus solo sule sulle partite imminenti. Questo atteggiamento è stato condiviso da tutto il club.I prossimi giorni, prima della sfida con la, saranno fondamentali per impostare la discussione sul futuro. È probabile, anzi quasi certo, che fino al termine del campionato, dopo la sfida con il Genoa, non ci saranno comunicazioni ufficiali. Intanto, la dirigenza sta lavorando anche con l'entourage di Motta, non da ieri ma da tempo. Inoltre, anche i giocatori, in via del tutto personale e privata, potrebbero cercare di convincere Thiago a restare a Bologna un altro anno e vedere come sarà l'esperienza in