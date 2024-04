Come sta Wojciech dopo l'operazione al naso a seguito della frattura scomposta rimediata nel derby? Il Corriere dello Sport conferma sostanzialmente quanto trapelato già nella giornata di ieri: il portiere polacco, subito dimesso dall'ospedale e sotto osservazione da parte dello staff medico del club bianconero, salterà sicuramente la trasferta dellaa Cagliari, per poi tornare a disposizione per la sfida successiva di Coppa Italia contro la. Anche in questa seconda occasione, comunque, sarà sostituito da Mattia Perin, sempre titolare nella competizione, pertanto il suo percorso di recupero può procedere con relativa tranquillità.