Il contratto che lega il portiere polacco Wojceche la Juventus è in scadenza nel 2025. L'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza il possibile scenario per il futuro del portiere polacco. Infatti, nonostante il contratto in scadenza e questa estate come ultima possibilità di monetizzare in caso di cessione la dirigenza bianconera potrebbe tenere Szczesny a Torino, proponendogli un rinnovo ulteriore nella prossima stagione. La volontà della Juventus è quella di spalmare l’ingaggio prolungando il contratto del portiere. Il polacco attualmente guadagna 6,5 milioni di euro all’anno. Discorsi rimandati al termine della stagione.