Tra le situazioni da definire in casa Juventus, ci sono quelle relative a Wojciech Szczesny e Arthur, due calciatori ormai considerati marginali rispetto al progetto tattico di Thiago Motta. Il portiere polacco, come riferisce il Corriere dello Sport, aveva un'offerta dall'Al-Nassr ma la pista è tramontata, mentre quella del Monza, ad oggi, rimane una suggestione. Va ricordato che Szczesny ha ancora un anno di contratto a 7 milioni d'ingaggi. Per il centrocampista, invece, l'affare è ancora più complicato: l'ex Barcellona è sotto contratto fino al 2026 e i sondaggi del Como non hanno fin qui portato ad ulteriori sviluppi.