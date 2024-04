Szczesny-Juve: il rinnovo è possibile?

Domenica sera è stato nuovamente decisivo nel salvare il risultato, strozzando in gola l'urlo di gioia di Nico Gonzalez con una parata straordinaria che ha mandato il pallone sulla traversa.Wojciechè sempre più leader, in campo e nello spogliatoio, di unaa corto di giocatori d'esperienza, eppure il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Il club bianconero, infatti, punta a prolungare il suo contratto in scadenza nel 2025 per spalmare su un orizzonte più ampio l'ingaggio da 6,5 milioni di euro netti, che però finora il polacco non ha dato cenni di voler ridurre.Alle soglie dei 34 anni Tek non avrebbe problemi a chiudere con l'ultimo anno di contratto giocando (con necessaria deroga Fifa) il Mondiale per Club, prima di valutare il passo successivo della sua carriera. A fine stagione - come scrive Il Corriere dello Sport - il portiere incontrerà la società per provare a stringersi nuovamente la mano: sarà il momento della verità.