Si torna a parlare di Superlega dopo la visita di Reichart, ceo di A22, in Italia. Ma com'è la posizione dei grandi club di Serie A? Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, si è detto interessato a nuove competizioni contestando il modello attuale, il Milan è rimasto in vigile attesa, l’Inter ha rivendicato semplicemente la collaborazione all’interno dell’Eca e la Juve, come sappiamo, da socio fondatore della Superlega (come Real e Barça) a luglio ha fatto un passo indietro propedeutico all’intesa con Nyon dopo i guai legati alla giustizia sportiva, scrive il Corriere dello Sport. La Roma è l’unica ad aver preso due volte le distanze da A22, anche dopo che il presidente del Barcellona, Laporta, aveva sostenuto che «quattro italiane sarebbero pronte a unirsi: Inter, Milan, Napoli, Roma». Sull’asse azzurro-blaugrana, con Reichart a fare da anello di congiunzione, può nascere una nuova storia.