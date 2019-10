Gianluigi Buffon potrebbe tornare in Nazionale. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, Roberto Mancini pensa di convocarlo una volta raggiunta la qualificazione ai prossimi Europei del 2020, che può arrivare già sabato sera all'Olimpico di Roma contro la Grecia. Sarebbe un'occasione per dare al portiere della Juventus un addio migliore in azzurro rispetto all'amichevole persa contro l'Argentina di oltre un anno fa. E, ne siamo certi, Buffon ci spera.