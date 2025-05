CorSport - Serie A, Inter e Napoli in polemica per l'ultima giornata: Marotta vuole anticipare la data

Getty Images

Calendario ultima giornata di Serie A: Inter e Napoli in disaccordo

A due giornate dal termine è ancora tutto aperto, sia in vetta alla classifica per lo scudetto dovesi giocano la vittoria del campionato sia in fondo dove solo il Monza è retrocesso e per evitare gli altri due posti c'è una grande lotta. Domenica per la penultima giornata di Serie A ci saranno nove partite in contemporanea alle 20:45 mentre ancora non è stato deciso il programma della 38esima giornata.Solo lunedì la Lega deciderà quando programmare le partite dell'ultima giornata di campionato. Due ipotesi per Como-Inter e Napoli-Cagliari; la prima è che le gare si disputino sabato 24 maggio. La seconda invece è di anticipare a giovedì 22 maggio per far in modo che in caso di spareggio tra Inter e Napoli la gara possa giocarsi domenica, lasciando così ai nerazzurri tempo prima della finale di Champions.

Secondo il Corriere dello Sport, il club di De Laurentiis sarebbe contrario a questa ipotesi e non vorrebbe l’anticipo, mentre, ovviamente, sarebbe su una posizione opposta l’Inter. Non mancano quindi le polemiche e le tensioni sul possibile scenario.