"Icardi, se potesse, andrebbe alla Juve da subito. Ha memorizzato l’occhiolino strizzato dal Napoli, ma non è andato oltre. Quando la signora Wanda garantisce 'noi vorremmo restare per un’altra stagione all’Inter' lo fa per quei calcoli carichi di furbizia - si chiama sano egoismo - che competono a qualsiasi manager massimamente coinvolto. Restare per un altro anno all’Inter, senza rinnovare, significherebbe andare a dodici mesi dalla scadenza con la possibilità concreta di scegliere la successiva destinazione", così Il Corriere dello Sport parla, senza mezzi termini, del possibile futuro di Mauro Icardi alla Juventus. I bianconeri, insomma, restano in pole per l'attaccante argentino.