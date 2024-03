JUVENTUS, OCCHI SU SANE

Leroyvuole lasciare il Bayern Monaco. Se Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna sono volati in Baviera in occasione del match di Champions League contro la Lazio dello scorso 6 marzo tra i gli osservati speciali c'era sicuramente anche lui. Come riferisce oggi il Corriere dello Sport.In seguito c'è stato anche un colloquio con la dirigenza del. Tra i nomi sul tavolo certamente anche quello di Leroy Sane. La volontà del giocatore è quella di lasciare il Bayern, il suo contratto è in scadenza nel 2025. Potrebbe rappresentare un'occasione di mercato per la Juventus, che la valuta indipendentemente da quello che sarà il futuro di Federico Chiesa.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.