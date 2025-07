CorSport - Sancho aspetta la Juventus: le ultime sulla trattativa

24 minuti fa

Jadon Sancho continua ad aspettare la Juventus, con cui ha trovato l'accordo per quanto riguarda il contratto. Ma cosa manca per la chiusura dell'operazione?



Come riporta il Corriere dello Sport, restano alcuni passaggi fondamentali per portare l’affare al traguardo. "In primis, l’accordo con i Red Devils, già sicuri di voler vendere il proprio giocatore ma desiderosi di massimizzare la cessione: 25 milioni è la richiesta mentre la Juve non intende spingersi oltre i 20 milioni tra quota fissa e bonus".



Poi, aggiunge il quotidiano, Comolli deve vendere prima di comprare, deve fare cassa prima di poter definire altri acquisti. La strada è già stata tracciata con l’uscita di Mbangula, che ieri ha svolto le visite mediche per il Werder Brema e garantirà 10 milioni più 2 di bonus (con un effetto positivo sul bilancio per circa 6,9 milioni), e proseguirà, si legge, verosimilmente con quella di Weah, diretto al Marsiglia in prestito con obbligo di riscatto per complessivi 15 milioni, ma non basta. La Juve ha messo sul mercato pure Nico Gonzalez.