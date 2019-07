La Roma vuole Gonzalo Higuain, ma Gonzalo Higuain non vuole la Roma, almeno per il momento. Il Pipita vorrebbe proseguire la propria avventura alla Juventus, ma bianconeri e giallorossi hanno un accordo di massima per la sua cessione nella capitale, in prestito con obbligo di riscatto. Non resta che convincere l'argentino, dunque. E, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la Roma avrebbe una proposta a sorpresa per Higuain: pronta la fascia di capitano, rimasta senza padrone dopo l'addio di Daniele De Rossi.