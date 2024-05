Ladomani sera contro la Juventus avrebbe una grande chance per avere un posto nella prossima Champions League. Per questo nella prossima gara, nonostante l'Europa League in settimana, il tecnico giallorosso Danielepotrebbe fare soltanto tre cambi rispetto a quelli scesi in campo contro il Bayer Leverkusen. Si tratterebbe, secondo il Corriere dello Sport, nella formazione titolare potrebbero non esserci Karsdorp, Spinazzola e Smalling. Gianluca Mancini e Romelu Lukaku non sono al meglio della forma ma dovrebbero stringere i denti per avere una maglia da titolari vista l'importanza della gara.