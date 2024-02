Danieleè stato certamente protagonista domenica nel lunch match contro il Frosinone con quel gol del 3-2 segnato in extremis. Ora però c'è un'altra partita importante da giocare: quella per il suo futuro. Come riferisce oggi il Corriere dello Sport le estimatrici del difensore non mancano di certo, entro aprile si prenderà una decisione definitiva. Oggi il suooscilla tra i 3 e i 3,5 milioni di euro annui, cifra che Daniele sarebbe anche disposto a ridursi pur di restare a Torino e soprattutto alla Juventus. Si siederà al tavolo delle trattative con la massima serenità, non ha particolari richieste dal punto di vista economico.