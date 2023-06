Entro il 30 giugno la Juve aspetta una risposta da Adriensulla sua possibile permanenza in bianconero. Sì, perché i bianconeri lavorano sul mercato e se il francese non dovesse rinnovare il club avrebbe lo spazio salariale per andare a chiudere un gran colpo in mezzo, ma molto dipenderà dalla fine di questa vicenda. Come riporta il Corriere dello Sport, però, il centrocampista francese avrebbe dato il suo via libera al rinnovo in accordo con la madre-agente Veronique. Il patto è stato stipulato in Francia, vicino a Saint Tropez, perché "Max l'ha voluto fortemente, continuerà ad affidargli le chiavi della mediana, si ripartirà da lui e dalla sua qualità nel palleggio e negli inserimenti. L'offerta che gli è stata fatta era di un anno a 7 milioni, alla fine Adrien s'è convinto e ha scelto di nuovo la Signora", si legge.