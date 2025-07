CorSport - Pericolo Premier League per la Juventus: su Kolo Muani altri due club, la situazione

Getty Images

Lainizierà la preparazione estiva con l'attacco incompleto. O meglio, sulla carta, in teoriaa parte da giovedì 24 luglio, quando la squadra tornerà ad allenarsi (oltre a Arek Milik, le cui condizioni però rimangono da valutare). In pratica però, iluna situazione molto delicata, probabilmente la più complicata da risolvere ma fondamentale per non iniziare in salita la stagione.

Juventus, aumenta la concorrenza per Kolo Muani

Vlahovic sblocca Kolo Muani?

Come sappiamo,Il francese rimane il piano A della Juventus ma il suo rientro a Torino è tutt'altro che scontato. Per la distanza che c'è con il PSG, proprietaria del cartellino ma anche per la concorrenza dall'Inghilterra che sta aumentando con il passare del tempo.. Dieci giorni fa si era informato il Chelsea, nelle ultime ore, riferisce il Corriere dello Sport, hanno bussato alla porta del Psg, anche. I Red Devils cercano un nove perché non sono stati convinti dalle prestazioni di Hojlund (che piace alla Juventus) e il rifiuto di Ekitike, approdato al Liverpool ha acceso l’interesse per Kolo Muani. E poi c'è il Newcastle, in cui gioca anche Tonali, un vecchio pallino della Signora, ormai rassegnato a perdere la stella Isak, vicino al trasferimento all'Al Hilal da Simone Inzaghi.Le squadre di Premier potrebbero accontentare il PSG, che vuole cedere Kolo Muani a titolo definitivo e chiede tra i 45 e i 50 milioni.C'è distanza quindi prima di tutto sulla formula, aspetto assolutamente non secondario in questa trattativa.La Juve continuerà a lavorare per sbloccare la situazione, contando sulla volontà di Kolo Muani, che ha espresso chiaramente il desiderio di vestire la maglia bianconera e sperando nel mentre di risolvere il caso Vlahovic. LCon questo grandissimo punto di domanda, impegnarsi in maniera così pesante per Kolo Muani diventa difficile a Torino. Servono gli incastri giusti.