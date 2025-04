Corsport - Pellegrini si fa male in allenamento: salta Roma-Juventus?

Getty Images

Brutte notizie per Claudio Ranieri ad una manciata di ore dal calcio d'inizio di. Nel tradizionale allenamento della vigilia, infatti, si è fermato Lorenzo Pellegrini. Come riferito dal Corriere dello Sport, infatti, il capitano della Roma si è infortunato al polpaccio dopo un duro scontro di gioco, seppur fortuito, nella partitella a Trigoria.Nulla di grave, ovviamente, per il classe 1997, ma il dolore è ancora piuttosto acuto e a ridosso del calcio d'inizio sembra di fatto tagliare fuori il numero 7 giallorosso che, a questo punto, è da considerare a rischio, nonostante Claudio Ranieri abbia comunque deciso di convocarlo per la supersfida dell'Olimpico.

Pellegrini salta Roma-Juve?

Secondo il Corriere dello Sport, Pellegrini - a causa della forte contusione al polpaccio - non partirà sicuramente con una maglia da titolare in occasione di Roma-Juve. Lo scenario più probabile è che il giocatore, comunque convocato da Ranieri, siederà in panchina in occasione della gara contro i bianconeri. Resta da capire, poi, se il tecnico romanista lo rischierà eventualmente a gara in corso.