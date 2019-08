L'affare tra la Juventus e il Manchester United, con i nomi di Paulo Dybala e Romelu Lukaku sul piatto, sta monopolizzando l'attenzione di questo rovente mercato estivo. Tutto pronto per il pazzesco scambio tra i due club, non fosse con la Joya non ha ancora accettato il trasferimento ai Red Devils. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, però, lo United per convincerlo avrebbe già accettato la sua richiesta da 11 milioni di euro più bonus a stagione. Una cifra molto alta, soprattutto per una squadra che non giocherà la prossima edizione di Champions League.